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В Сети появилось видео крупного ДТП с мотоциклистом в Костанае

22 сентября 2017, 16:20

От удара мотоциклиста отбросило и он несколько раз перевернулся.

Видео с регистратора автомобиля, который ехал в тот роковой момент по проспекту Абая, появилось в социальных сетях, передаёт "Алау".

Судя по кадрам, автомобиль двигался за мотоциклистом. Виден и автобус. Потом удар за ударом. Peugeot от удара с автомобилем, который выезжает с улицы Павлова, «бьёт» мотоцикл. От удара мотоциклиста отбросило и он несколько раз перевернулся.

Напомним, крупное ДТП случилось в центре Костаная. Столкнулись две иномарки, мотоцикл и автобус. Погиб 32-летний мотоциклист. Пострадавший в ДТП парень находится в реанимации с тяжелыми травмами. Полицейские прокомментировали ДТП.


Фото: кадр из видео.

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