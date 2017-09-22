В Сети появилось видео крупного ДТП с мотоциклистом в Костанае
22 сентября 2017, 16:20
От удара мотоциклиста отбросило и он несколько раз перевернулся.
Видео с регистратора автомобиля, который ехал в тот роковой момент по проспекту Абая, появилось в социальных сетях, передаёт "Алау".
Судя по кадрам, автомобиль двигался за мотоциклистом. Виден и автобус. Потом удар за ударом. Peugeot от удара с автомобилем, который выезжает с улицы Павлова, «бьёт» мотоцикл. От удара мотоциклиста отбросило и он несколько раз перевернулся.
Напомним, крупное ДТП случилось в центре Костаная. Столкнулись две иномарки, мотоцикл и автобус. Погиб 32-летний мотоциклист. Пострадавший в ДТП парень находится в реанимации с тяжелыми травмами. Полицейские прокомментировали ДТП.
Фото: кадр из видео.
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