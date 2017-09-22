Врачи ввели в кому актрису из «Возвращения Мухтара» Наталью Юнникову

Российская актриса Наталья Юнникова попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в пятницу, 22 сентября.





Отмечается, что у артистки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Врачи ввели ее в искусственную кому.





По информации Mash, 37-летняя актриса упала у себя дома, ударилась головой и потеряла сознание.





Юнникова сыграла лейтенанта Василису Михайлову в семи сезонах российского детектива «Возвращение Мухтара». Она также снялась в таких сериалах, как «Кухня», «Огни большого города», «Паутина» и «Диверсант 2: Конец войны». Окончила Высший театральный институт имени Щепкина.





В октябре прошлого года актриса попала в хирургическое отделение одной из московских больниц после резкого ухудшения состояния. Недуг Юнниковой не раскрывался, однако в том же месяце ее выписали.





Кадр: сериал «Возвращение Мухтара»



