Минэнерго: Для практического внедрения в РК отобрано 105 технологий с ЭКСПО-2017

На пресс-конференции в Правительстве РК вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев рассказал о работе по внедрению технологий «Экспо-2017» в энергетический сектор Казахстана, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





«Министерство энергетики в настоящее время прорабатывает вопрос о внедрении ведущих зарубежных технологий, представленных на «ЭКСПО», в экономику Казахстана. Для этого была создана экспертная рабочая группа из более 40 ведущих экспертов национальных компаний, таких как «КазМунайГаз», «КазТрансГаз», KEGOC и других, а также экспертов-аналитиков в разных секторах энергетики, представителей министерства и подведомственных структур», - сказал он.





По его словам, представители рабочей группы посетили все павильоны выставки, провели оценку новых технологий, представленных международными павильонами.





«В результате этой оценки был сформирован перечень из 105 технологий таких стран, как Австрия, Германия, Нидерланды, Россия, Финляндия и другие», - перечислил заместитель главы ведомства.





М. Мирзагалиев указал, что по специфике технологии разделены по четырем направлениям. Это нефть и газ - 27 технологий; угольная и атомная промышленность - 5 технологий; электроэнергетика, энергосбережение и ВИЭ - 44 технологии; экология, в том числе управление отходами, водоочистка, контроль над качеством воздуха - 29 технологий.





В качестве примера проекта, который может дать положительный эффект энергетике страны он привел немецкую технологию Smart Greed, которая помогает электроэнергетической системе снижать потери при передаче электроэнергии на большие расстояния. Также было отмечено, что для казахстанской электроэнергетической системы это очень актуально.





«Также в немецком павильоне была представлена технология геотермального возобновляемого источника. С ее помощью можно использовать тепло из грунта и подземных вод для получения тепловой и электрической энергии. По международным оценкам в Казахстане есть значительный потенциал по этому виду возобновляемой энергетики, который может быть использован для домохозяйств, фермерских хозяйств, промышленных объектов и поселений», - пояснил вице-министр.





В то же время спикер указал на другой пример - Белорусскую энергосберегающую технологию «Турбосфера», которая позволяет утилизировать избыточное давление природного газа, получая при этом электрическую энергию на собственные нужды. Данную технологию можно применять на предприятиях нефтегазового сектора в Казахстане.





«В свою очередь финская технология по очистке сточных вод, позволяющая в процессе переработки повысить качество воды, а сточный ил использовать в качестве удобрений, может быть использована казахстанскими предприятиями ЖКХ и региональными предприятиями. А польская технология «Голубой уголь» позволяет на 80% снизить показатели по выбросам вредных веществ, при этом повышая эффективность от сжигания угля. Учитывая, что угольная генерация в Казахстане составляет более 70%, вопросы снижения вредного воздействия на окружающую среду являются крайне актуальными», - проинформировал он.





В заключение М. Мирзагалиев добавил, что перечень технологий с необходимыми сведениями размещен на сайте Минэнерго, а также был направлен местным исполнительным органам и крупным компаниям. Из 105 технологий на текущий момент в детальной проработке находятся 42 у отечественных компаний, 14 технологий взяли в работу два университета и 12 проектами уже занимаются акиматы.





Ксения Давыдова, Астана.



