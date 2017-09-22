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Житель Иваново воткнул осиновый кол в могилу школьного обидчика

22 сентября 2017, 16:32

На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Житель Иваново отомстил умершему 20 лет назад однокласснику за школьные обиды, воткнув в его могилу осиновый кол и разрубив надгробие, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД области.

В дежурную часть отдела МВД России по Комсомольскому району обратилась местная жительница и рассказала полицейским, что на местном кладбище была осквернена могила ее сына, трагически погибшего 20 лет назад.

"В ходе проверки полицейскими было установлено, что на кладбище в поселке Марково топором поврежден один из памятников, а в могилу воткнут осиновый кол", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что к преступлению причастен 42-летний уроженец Марково, ныне проживающий в Иваново. На момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. "По словам подозреваемого, осквернил место захоронения он ввиду личной неприязни к умершему. Якобы много лет назад, еще в начальных классах школы, этот одноклассник обзывал и обижал его", — сообщает полиция.

Полицейские возбудили дело по статье "повреждение или осквернение мест захоронения", которая предусматривает до трех месяцев ареста.

Фото © Flickr / Konstantin Malanchev

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