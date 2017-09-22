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В Павлодаре молодежь обсудила программу «Рухани жаңғыру» в модном формате «Печа-куча»

22 сентября 2017, 16:33

Первая ночь «Печа-куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года.

В Павлодаре в центре развития молодежных инициатив обсудили президентсткую программу «Рухани жаңғыру» в модном формате «Печа-куча», передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Отметим, впервые формат общения, при котором спикеры должны изложить максимум инсформации за минимальное время, изобрели в Японии. Основателями движения «Печа-куча» стали Астрид Кляйн и Марк Дитам из токийского архитектурного бюро Klein Dytham Architecture (KDA).

Первая ночь «Печа-куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года. В Павлодаре диалоговую площадку в стиле «Печа-куча» организовало областное управление по вопросам молодежной политики. Участники молодежного проекта «100 новых лиц», лидеры общественного мнения, активисты молодежных объединений - в лаконичной форме разъяснили аспекты программы «Рухани жаңғыру».



Спикеры обсуждали темы: «Сакральные места Казахстана», «100 новых лиц», «Переход на латиницу», «Исторические ценности Павлодарского Прииртышья», «Туған жер – менің мақтанышым». У каждого спикера было ровно две минуты, для того чтобы максимально донести суть своей темы зрителям. По истечению времени раздавался звук гонга.

- Радует тот факт, что все наши спикеры за короткое время могли предоставить большой объем информации в креативном формате, - сказала гость диалоговой площадки, кандидат педагогических наук, профессор, директор центра полиязычного образования ПГУ Жанарсын Капенова.


– Интересное мероприятие. Показали, насколько вы пропитаны этой программой. Наша молодежь нацелена на реализацию «Рухани жаңғыру». Приятно было послушать. Надеюсь, почаще будем встречаться на диалоговой площадке.



К слову, по критериям формата «Печа-куча» мероприятие не должно проходить дольше 40 минут. Но павлодарская молодежь уложилась в 31 минуту.

Абзал Кабдраш

Фото: Рavlodarnews.kz
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