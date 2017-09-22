В Павлодаре молодежь обсудила программу «Рухани жаңғыру» в модном формате «Печа-куча»
22 сентября 2017, 16:33
Первая ночь «Печа-куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года.
В Павлодаре в центре развития молодежных инициатив обсудили президентсткую программу «Рухани жаңғыру» в модном формате «Печа-куча», передает корреспондент pavlodarnews.kz.
Отметим, впервые формат общения, при котором спикеры должны изложить максимум инсформации за минимальное время, изобрели в Японии. Основателями движения «Печа-куча» стали Астрид Кляйн и Марк Дитам из токийского архитектурного бюро Klein Dytham Architecture (KDA).
Первая ночь «Печа-куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года. В Павлодаре диалоговую площадку в стиле «Печа-куча» организовало областное управление по вопросам молодежной политики. Участники молодежного проекта «100 новых лиц», лидеры общественного мнения, активисты молодежных объединений - в лаконичной форме разъяснили аспекты программы «Рухани жаңғыру».
Спикеры обсуждали темы: «Сакральные места Казахстана», «100 новых лиц», «Переход на латиницу», «Исторические ценности Павлодарского Прииртышья», «Туған жер – менің мақтанышым». У каждого спикера было ровно две минуты, для того чтобы максимально донести суть своей темы зрителям. По истечению времени раздавался звук гонга.
– Интересное мероприятие. Показали, насколько вы пропитаны этой программой. Наша молодежь нацелена на реализацию «Рухани жаңғыру». Приятно было послушать. Надеюсь, почаще будем встречаться на диалоговой площадке.
К слову, по критериям формата «Печа-куча» мероприятие не должно проходить дольше 40 минут. Но павлодарская молодежь уложилась в 31 минуту.
Абзал Кабдраш
Фото: Рavlodarnews.kz
Отметим, впервые формат общения, при котором спикеры должны изложить максимум инсформации за минимальное время, изобрели в Японии. Основателями движения «Печа-куча» стали Астрид Кляйн и Марк Дитам из токийского архитектурного бюро Klein Dytham Architecture (KDA).
Первая ночь «Печа-куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года. В Павлодаре диалоговую площадку в стиле «Печа-куча» организовало областное управление по вопросам молодежной политики. Участники молодежного проекта «100 новых лиц», лидеры общественного мнения, активисты молодежных объединений - в лаконичной форме разъяснили аспекты программы «Рухани жаңғыру».
Спикеры обсуждали темы: «Сакральные места Казахстана», «100 новых лиц», «Переход на латиницу», «Исторические ценности Павлодарского Прииртышья», «Туған жер – менің мақтанышым». У каждого спикера было ровно две минуты, для того чтобы максимально донести суть своей темы зрителям. По истечению времени раздавался звук гонга.
- Радует тот факт, что все наши спикеры за короткое время могли предоставить большой объем информации в креативном формате, - сказала гость диалоговой площадки, кандидат педагогических наук, профессор, директор центра полиязычного образования ПГУ Жанарсын Капенова.
– Интересное мероприятие. Показали, насколько вы пропитаны этой программой. Наша молодежь нацелена на реализацию «Рухани жаңғыру». Приятно было послушать. Надеюсь, почаще будем встречаться на диалоговой площадке.
К слову, по критериям формата «Печа-куча» мероприятие не должно проходить дольше 40 минут. Но павлодарская молодежь уложилась в 31 минуту.
Абзал Кабдраш
Фото: Рavlodarnews.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879431-9bf2f501a054cfae5defd80a38cb413f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...