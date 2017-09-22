В Павлодаре молодежь обсудила программу «Рухани жаңғыру» в модном формате «Печа-куча»

В Павлодаре в центре развития молодежных инициатив обсудили президентсткую программу «Рухани жаңғыру» в модном формате «Печа-куча», передает корреспондент pavlodarnews.kz

- Радует тот факт, что все наши спикеры за короткое время могли предоставить большой объем информации в креативном формате, - сказала гость диалоговой площадки, кандидат педагогических наук, профессор, директор центра полиязычного образования ПГУ Жанарсын Капенова.

Абзал Кабдраш



Фото: Рavlodarnews.kz

Отметим, впервые формат общения, при котором спикеры должны изложить максимум инсформации за минимальное время, изобрели в Японии. Основателями движения «Печа-куча» стали Астрид Кляйн и Марк Дитам из токийского архитектурного бюро Klein Dytham Architecture (KDA).Первая ночь «Печа-куча» прошла в баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года. В Павлодаре диалоговую площадку в стиле «Печа-куча» организовало областное управление по вопросам молодежной политики. Участники молодежного проекта «100 новых лиц», лидеры общественного мнения, активисты молодежных объединений - в лаконичной форме разъяснили аспекты программы «Рухани жаңғыру».Спикеры обсуждали темы: «Сакральные места Казахстана», «100 новых лиц», «Переход на латиницу», «Исторические ценности Павлодарского Прииртышья», «Туған жер – менің мақтанышым». У каждого спикера было ровно две минуты, для того чтобы максимально донести суть своей темы зрителям. По истечению времени раздавался звук гонга.– Интересное мероприятие. Показали, насколько вы пропитаны этой программой. Наша молодежь нацелена на реализацию «Рухани жаңғыру». Приятно было послушать. Надеюсь, почаще будем встречаться на диалоговой площадке.К слову, по критериям формата «Печа-куча» мероприятие не должно проходить дольше 40 минут. Но павлодарская молодежь уложилась в 31 минуту.