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США будут поставлять Украине оборонительное оружие, заявил Порошенко

22 сентября 2017, 17:04

Порошенко назвал переговоры с Трампом "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".

Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.

"Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о (американских противотанковых ракетных. — Прим. ред.) комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил", — ответил Порошенко на вопрос о том, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия.

Порошенко назвал переговоры "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".

Во вторник украинский президент заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждал, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Вашингтон официально не подтвердил эту информацию.


Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.

Москва не раз отмечала, что поставки вооружений на Украину приведут лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против передачи оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.

Фото© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины


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