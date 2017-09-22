США будут поставлять Украине оборонительное оружие, заявил Порошенко

Порошенко назвал переговоры с Трампом "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".

Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера, заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, пишет РИА Новости.





"Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о (американских противотанковых ракетных. — Прим. ред.) комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил", — ответил Порошенко на вопрос о том, получил ли он от Трампа подтверждение поставок летального оружия.





Порошенко назвал переговоры "очень продуктивными" и заявил, что Украина сама производит "очень эффективные противотанковые ракеты".





Во вторник украинский президент заявил, что американский сенат одобрил выделение Киеву пятисот миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности и обороны. Он утверждал, что законопроект предусматривает поставки Киеву "летальных вооружений оборонного характера". Вашингтон официально не подтвердил эту информацию.









Киевские власти безуспешно добивались у США поставок летального оружия на протяжении последних трех лет. Сейчас Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально только в виде обмундирования, оборудования и обучения бойцов Нацгвардии.





Москва не раз отмечала, что поставки вооружений на Украину приведут лишь к эскалации конфликта в Донбассе. Против передачи оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.





Фото© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины



