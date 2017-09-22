ВКО к отопительному сезону готова

В Восточном Казахстане полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. На сегодня все объекты социального значения на 100 процентов готовы к зиме.

- Во все школьные, детские, дошкольные учреждения и объекты здравоохранения при понижении температуры сразу подадут тепло, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.



Фото: Пресс-служба акима ВКО

На заседании областного акимата было отмечено, что в области ремонтно-подготовительная кампания проходит согласно плану.Так к 1 октября весь многоквартирный жилой фонд региона будет готов к предстоящим холодам. На ТЭЦ и крупных теплоисточниках имеется 358 тысяч тонн запаса топлива. Объекты бюджетной сферы на сегодня готовы на 100 процентов. Во избежание дефицита топлива в осенние месяцы составлен график поставки угля для организаций бюджетной сферы. Отгрузку угля АО «Каражыра» начали с 15 июля.Аким области особое внимание обратил на Зыряновск, чтобы там не повторили ошибки прошлых лет.