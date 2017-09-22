Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ВКО к отопительному сезону готова

22 сентября 2017, 17:07

К 1 октября весь многоквартирный жилой фонд региона будет готов к предстоящим холодам.

В Восточном Казахстане полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. На сегодня все объекты социального значения на 100 процентов готовы к зиме.

На заседании областного акимата было отмечено, что в области ремонтно-подготовительная кампания проходит согласно плану.

Так к 1 октября весь многоквартирный жилой фонд региона будет готов к предстоящим холодам. На ТЭЦ и крупных теплоисточниках имеется 358 тысяч тонн запаса топлива. Объекты бюджетной сферы на сегодня готовы на 100 процентов. Во избежание дефицита топлива в осенние месяцы составлен график поставки угля для организаций бюджетной сферы. Отгрузку угля АО «Каражыра» начали с 15 июля.

- Во все школьные, детские, дошкольные учреждения и объекты здравоохранения при понижении температуры сразу подадут тепло, – отметил аким ВКО Даниал Ахметов.


Аким области особое внимание обратил на Зыряновск, чтобы там не повторили ошибки прошлых лет.

Фото: Пресс-служба акима ВКО
MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...