В связи с массовым строительством жилых микрорайонов в Павлодарской области нужны новые школы

Павлодарской области, которая согласно данным Национального доклада «О состоянии и развитии системы образования РК», последние два года занимает в республике первую позицию по эффективности образовательной системы, нужны еще пять школ, передает корреспондент pavlodarnews.kz

- Ежегодно увеличиваются финансовые вливания в систему образования области, - сказал глава региона.

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Четыре в областном центре в новых жилых микрорайонах и одна – в поселке Солнечный сельской зоны Экибастуза. Однако решить эту проблему без поддержки республиканского бюджета невозможно.Об этом сообщил на встрече с председателем Сената Парламента РК Касым-Жомартом Токаевым аким Павлодарской области Булат Бакауов. Вместе с тем, за последние два года было открыто семь школ, пять из которых в селах. Сейчас в регионе имеется 372 дневных государственных общеобразовательных школ, нет трёхсменных и аварийных.- Если в 2015 году они составляли 45,1 млрд тенге, в 2016 году – 54,4 млрд тенге, то в этом году – 60 млрд тенге. Из этой суммы направлено на капитальный ремонт 118 школ 1,9 млрд тенге и в этом году впервые свыше одного млр тенге - на укрепление материально-технической базы (мебель, школьные автобусы, компьютерная техника, кабинеты роботехники, шахмат, а также специализированные кабинеты).Павлодарская сборная олимпийская команда по итогам ЕНТ заняла в этом году по республике второе место после Астаны и вторую рейтинговую позицию, уступив лишь школьникам Алматы. Об эффективном и качественном уровне среднего образования в регионе говорит рекордное количество выпускников, поступивших в вузы на гранты - 49% (из 3738 выпускников, ЕНТ сдавали 2537, гранты получили 1243).