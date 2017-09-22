Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивался

22 сентября 2017, 17:30

Президент США назвал северокорейского лидера "сумасшедшим, не возражающим против голода или убийства своих людей"

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что лидера КНДР Ким Чен Ына ждут испытания, с которыми тот раньше не сталкивался. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter, пишет ТАСС.

"Лидера КНДР Ким Чен Ына, который, очевидно, является сумасшедшим, не возражающим против голода или убийства своих людей, ждут такие испытания, каких еще не было", - написал он.

Во вторник Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что Соединенным Штатам придется "полностью уничтожить" КНДР, если возникнет угроза для них или для их союзников.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в обнародованном в пятницу телеобращении сравнил слова президента США о возможности полного уничтожения Северной Кореи с объявлением Пхеньяну войны. Ким Чен Ын отметил, что подобная риторика лишь подтверждает правильность выбранного КНДР курса на развитие ракетно-ядерной программы, обещав, что американский президент "дорого заплатит" за свои выпады.

Фото © AP Photo/Evan Vucci

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...