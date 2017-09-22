Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Умерла пережившая атомную бомбардировку Хиросимы писательница

22 сентября 2017, 17:34

В момент бомбардировки Хиросимы, произошедшей 6 августа 1945 года, Моримото находилась в 1,7 километра от эпицентра взрыва.

Японская писательница Дзюнко Моримото, ставшая свидетелем атомной бомбардировки Соединенными Штатами города Хиросима, скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на австралийское издание The Daily Telegraph.

Отмечается, что накануне перед смертью Моримото обратилась к премьер-министру Австралии Малкольму Тернбуллу с призывом подписать Договор о запрещении ядерного оружия. «Даже при том, что некоторые бомбы были ликвидированы, в мире их осталось еще 15 тысяч — достаточно для того, чтобы множество раз уничтожить наш мир», — отметила она.

В момент бомбардировки Хиросимы, произошедшей 6 августа 1945 года, Моримото находилась в 1,7 километра от эпицентра взрыва. На тот момент ей было 13 лет — она не пошла в школу, потому что заболела. Дом японки разрушила ударная волна, но ей удалось выбраться из руин вместе с семьей.

В 1980-х Моримото переехала в Австралию, где издала 14 книг для детей, наиболее известная из ее работ — «Моя Хиросима», в которой описывается то, как автор пережила бомбардировку. Моримото также выступала иллюстратором своих произведений. В последние годы жизни японка боролась с опухолью мозга.

США провели атомную бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года, чтобы ускорить капитуляцию противника во Второй мировой войне. По имеющимся данным, общее число погибших в этих двух городах составило от 150 до 240 тысяч человек. Применение такого типа оружия против мирных людей стало первым и последним в истории человечества.

Фото: Rob Griffith / AP


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...