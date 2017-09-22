В прокуратуре рассказали, как выпускник алматинского детдома лишился жилья

В скором времени дело будет направлено в суд.

В прокуратуре Ауэзовского района дали официальную информацию относительно рассказа Тамерлана Ахметова о том, как он лишился квартиры, передает Zakon.kz





По данным районной прокуратуры, житель Дома юношества Тамерлан Ахметов обратился в УВД Ауэзовского района 17 мая 2017 года. Он написал заявление о том, гражданин "Н" (Алишер), также воспитанник детского дома, путем обмана и злоупотребления доверием завладел его деньгами в сумме 5 700 000 тенге. Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР по ст. 190 ч.4 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан - мошенничество в особо крупном размере.





Прокурором Ауэзовского района Алибековым А.Б. по данному делу был закреплен процессуальный прокурор, который вел ход расследования с самого начала.





"Нигде неработающий гражданин «Н», испытывая материальное затруднение, задался преступным умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере. 30 марта 2016 года умерла собственник квартиры, расположенной по адресу: г.Алматы, ул.Жарокова, гражданка К., мать Ахметова Т. Далее, в мае 2016 года гражданин «Н», узнав о бесхозной квартире, путем угрозы Ахметову Т., предложил оформить договор займа, согласно которому гражданин «Н» якобы передал Аметову Т. денежные средства в размере 6 600 000 тенге, на что последний, находясь в прямой зависимости, согласился", - пояснили детали дела в прокуратуре.





28 марта, найдя покупателя, Алишер, введя в заблуждение Тамерлана, сказав, что деньги от продажи квартиры останутся у него, привел его к нотариусу.





"Ахметов А.Д., находясь в заблуждении, оформил договор купли-продажи квартиры. Денежные средства от продажи квартиры в размере 7 200 000 тенге гражданин «Н» обратил в свою собственность, обещая Ахметову Т.М., что денежные средства останутся у него. Обратив полученные денежные средства в свою собственность, гражданин «Н» распорядился ими по своему усмотрению. Тем самым причинив своим преступным деянием гр. Ахметову Т. материальный ущерб на сумму 5 700 000 тенге", - сообщили в прокуратуре.





2 августа Алишер в порядке ст.128 УПК РК был задержан и водворен в ИВС ДВД Алматы. 4 августа его действия были квалифицированы по ст. 190 ч.4 п.2 УК РК.





"Процессуальным прокурором по данному делу в ходе расследования уделяется внимание на соблюдение требований законодательства Республики Казахстан. В настоящее время дело в отношении гражданина «Н» на стадии завершения и в ближайшее время будет направлено в суд", - резюмировали в прокуратуре.





В качестве пояснения к словам Тамерлана о том, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере, в прокуратуре добавили, что молодой человек состоит там на учете не как страдающий психическим расстройством.