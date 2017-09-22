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Сто лет со дня создания движения «Алаш»

22 сентября 2017, 18:00

Алихан Букейханов вошел в историю казахского народа как великий общественный деятель и национальный герой.

В 2017 году празднуется 100-летие со дня образования движения «Алаш». В честь этого знаменательного события в городе Семей прошло открытие памятника Алихану Букейханову, на базе университета им. Шакарима проведена научно-познавательная конференция, а в музее «Алаш арыстары» прошло обновление экспозиций.

В Семее, который считался центром Алаш-Ординской автономии, прошло торжественное открытие памятника Алихану Букейханову. Ранее завершился открытый республиканский конкурс на лучший эскиз монумента. Победителем был выбран скульптор Бахытбек Мухаметжанов.

Алихан Букейханов вошел в историю казахского народа как великий общественный деятель и национальный герой.



Первый заместитель акима ВКО Нурымбет Сактаганов от имени главы региона Даниала Ахметова поздравил присутствующих со столетней годовщиной движения «Алаш»: — «Идея Алаш-Орды - идея всего Казахстана. Это основа казахской идеологии, которая передается от поколения к поколению».

В СГУ им.Шакарима в честь столетия движения «Алаш» прошли чтения произведений представителей алашской интеллигенции, выставка документов Архива Президента Республики Казахстан и Центра документации новейшей истории «История Алаш в архивных фондах». Кроме этого, состоялась международная научно-познавательная конференция на тему: «Алаш и духовная модернизация: преемственность идей», где обсудили историю национально-освободительного движения, неизвестные ранее факты из жизни деятелей-алашординцев.



Накануне векового юбилея «Алаш» была разработана новая концепция экспозиции музея. В ее создании приняли участие видные ученые: академик Дихан Камзабекулы и исследователь движения «Алаш» Султан-Хан Аккулыулы. В новой экспозиции размещены фигуры лидеров национально-освободительного движения: Алихана Букейхана, Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова. Посетители музея также могут увидеть фигуры Шакарима Кудайбердиева и молодого Мухтара Ауэзова.
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