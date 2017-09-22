В алматинском аэропорту нетрезвый москвич сломал полицейскому нос
22 сентября 2017, 18:12
Более миллиона тенге штрафа назначил суд нарушителю.
Турксибским районным судом рассмотрено дело в отношении гражданина РФ, который в аэропорту Алматы применил силу в отношении полицейского, передает Zakon.kz.
Из приговора суда следует, что 31-летний гражданин России М. собирался вылетать из Алматы в Москву. Приехал в аэропорт, прошел таможенный контроль и направился в накопительный зал. Там мужчина посетил бар, где употребил алкоголь. Впоследствии медицинское освидетельствование показало у него высокую степень опьянения - 4,039 промилле алкоголя в крови.
В результате чего, в соответствии с Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте, авиакомпанией АО «Эйр Астана» было принято решение о снятии деструктивного пассажира с рейса. В зал международных вылетов вызвали наряд полиции, чтобы передать им гражданина М. для привлечения к ответственности.
Сотрудники полиции ЛОВД, представившись, попросили нетрезвого пассажира пройти в дежурную часть для выяснения обстоятельств. Однако мужчина оказал сопротивление, начав выражаться нецензурно в адрес полицейских. После долгого игнорирования требований пройти в дежурную часть, при принудительном сопровождении, М. пнул ногой в лицо одного из сотрудников полиции, сломав ему нос.
В суде подсудимый признал вину полностью. Он был признан виновным по ст. 378 ч.1 (оскорбление представителя власти), ст. 380 ч.1 (применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Приговором суда москвичу назначено наказание в виде штрафа в размере 500 МРП, что составляет 1 134 500 тенге.
фото: Balakovo24.ru
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