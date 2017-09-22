Отомстила: жительница Костанайской области нанесла 70 ударов ножом своему мужчине

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области огласил приговор в отношении брата и сестры. На скамье подсудимых оказались 29-летний Николай Лапшин и 35-летняя Светлана Лапшина. Их обвиняли по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц по предварительному сговору», передаёт alau.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Светлана 11 лет прожила с сожителем Зарковым и двумя маленькими детьми. Зарков за эти годы на почве ревности неоднократно избивал Лапшину, на что она часто жаловалась своему брату.

9 апреля 2017 года в гости к сестре пришел брат Лапшин. Около 23.00 часов Зарков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал оскорблять свою сожительницу. Между ними возникла ссора, переросшая затем в драку.

«Брат вступился за сестру, и оба нанесли Заркову множество ударов руками и ногами по голове и телу. После чего Зарков остался лежать в коридоре на полу. Лапшин предложил сестре совершить убийство сожителя. Она согласилась. Ножом женщина нанесла 70 ударов в область головы и шеи потерпевшего. Однако, Зарков остался жив. Тогда Лапшин нанёс ему молотком множество ударов в голову. После чего потерпевший скончался», — сообщили в суде.

11 апреля около часа ночи Лапшин совместно с малолетним племянником вынесли труп Заркова, завернутый в простынь, из квартиры, и отнесли в заброшенное здание.

Приговором суда оба признаны виновными в содеянном. Суд назначил мужчине 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности. Женщине назначено 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.