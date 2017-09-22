Билл Гейтс извинился за Ctrl-Alt-Del

Основатель и бывший глава Microsoft Билл Гейтс признал, что не стал бы использовать сочетание клавиш Ctrl-Alt-Delete для входа в операционную систему и блокировки компьютера, будь у него такая возможность. Многие пользователи Windows считают операцию одновременного нажатия трех клавиш слишком неудобной, однако большинство привыкло к ней за годы существования различных версий Windows.

Свое заявление экс-руководитель софтверной корпорации сделал в ходе Bloomberg Global Business Forum, отвечая на вопрос главы Carlyle Group Девида Рубенштейна. Последний попросил Гейтса ответить на один из самых загадочных вопросов эпохи цифровых тезхнологий, а именно: почему для входа в систему или блокировки ПК требуются "три пальца".

Рубенштейн также поинтересовался у основателя Microsoft, почему тот был уверен в том, что использование Ctrl-Alt-Del - это хорошая идея, пишет Fudzilla.

В ответ Билл Гейтс признал, что будь у него возможность, он сделал бы так, чтобы эта операция осуществлялась при помощи одной клавиши, а не трех. "Нельзя вернуться из поменять какие-то мелочи в своей жизни, не подвергая другие вещи риску, - заявил он. - Конечно, если бы я мог внести небольшие изменения, то операция стала бы однокнопочной".

Стоит отметить, что Гейтс не впервые комментирует данную тему. В 2013 году рассказывал о том, что разработчики клавиатуры для IBM PC отказались выделять для функции входа отдельную клавишу.

Источник: РГ