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В Таразе впервые провели санкционирование подозреваемого в режиме онлайн

22 сентября 2017, 18:43

Указанное реализуется в рамках проекта цифровизации уголовного судопроизводства, реализуемого органами прокуратуры, полиции и суда.

Как рассказал прокурор города Тараз Бекзат Сеилханов, в настоящее время в Таразе в пилотном проекте вводится система санкционирования ареста в режиме онлайн, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 20 сентября ходатайство следователя УВД Тараза о содержании под стражей подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 106 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), в электронном формате направлено в суд для санкционирования.

При этом арест подозреваемого судом санкционирован в режиме видеоконференцсвязи, установленной между судом и изолятором временного содержания, т.е. подозреваемый в суд не доставлялся.

Какие от этого плюсы? Во-первых, не допущены затраты бюджетных средств на перевозку подозреваемого, во-вторых, уменьшается риск побега заключенных и, соответственно, обеспечивается безопасность граждан.

К тому же, существенно экономится время следователя, прокурора и суда, то есть они будут больше сконцентрированы на раскрытии преступлении и надлежащего его рассмотрения в суде.

Указанное реализуется в рамках проекта цифровизации уголовного судопроизводства, реализуемого органами прокуратуры, полиции и суда.



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