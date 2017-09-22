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Родня виновницы смертельного ДТП в Актобе просит не лишать ее свободы

22 сентября 2017, 19:04

В Актобе судят 19-летнюю водительницу, задавившую насмерть девушку в парке.

Кроссовер, сбивший насмерть девушку в парке Первого президента, ехал со скоростью 91 километр в час, рассказал в суде прокурор, сообщает корреспондент "Диапазона" из зала суда.

Сегодня начался суд над 19-летней студенткой Сезим Самурат, которая 7 июля на кроссовере "Сузуки" протаранила ограждение в парке Первого президента и на тротуаре сбила насмерть актюбинку Сюзанну Гамидову. В той аварии также получил травмы молодой человек, друг погибшей и сама водитель.

Сегодня её допросили в суде.

- Мне показалось, что моя машина может столкнуться с белым автомобилем слева, я повернула вправо, - вспоминала в суде Сезим. - Момент столкновения не помню, очнулась, когда вытаскивали из машины. Я хотела лично попросить прощения у родных погибшей, но не имела возможности, месяц лежала в больнице.

Водитель получила сотрясение мозга, от стресса у неё выпадали волосы. Стаж вождения подсудимой 1 год.

Родные Сюзанны Гамидовой сообщили, что простили подсудимую и просили не лишать её свободы. Суд ещё идёт.


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