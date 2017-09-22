Джоли пришла в ярость из-за вопроса о разводе с Питтом

Ни дня без Питта и Джоли! При том, что в свете последних данных хоть какая-то понятность ситуации насчет того, что между этими двумя на самом деле происходит, окончательно пропала.

Но одно, похоже, можно утверждать с изрядной долей вероятности: несмотря на то, что с момента, когда были поданы документы на развод, прошел ровно год, рана все еще велика и затягиваться не хочет.

Что подтверждает PageSix, поведав про свежий болезненный случай.

Речь про участие Энджи в ток-шоу канала ABC Nightline. По сведениям ресурса, когда Джуджу Чан, популярнейшая южнокорейско-американская журналистка, "деликатно подняла тему развода Анджелины Джоли во время интервью на прошлой неделе, актриса-режиссер впала в истерику и отказалась ответить".

Уточнено, что кадры эти в эфир из соображений такта не пошли.

"Да, это правда: Джоли пришла в ярость", - цитируется "один из источников".

Известно, что Анджелина посетила передачу для того, чтобы продвигать свою режиссерскую работу, скандальную докудраму "Сначала они убили моего отца" - ленту про геноцид в Камбодже.

Но разговор довольно быстро начал сворачивать на темы, более желанные охочей до "жареного" публики. В частности, Чан так же спросила Джоли про ее проблемы со здоровьем, активно муссируемые СМИ. Но и на это актриса "начала явно раздражаться", ответив: "Сейчас я в порядке. Все нормально. И мои дети здоровы, и я здорова".

Словом, не сказать, что эфир удался. Хотя, как отметили сотрудники канала, Чан "просто делала свою работу".

Источник: РГ