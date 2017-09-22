Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Актриса из "Игры престолов": Я бросила юридический ради порно и стала счастливой

22 сентября 2017, 20:09

Теперь 22-летняя девушка хочет создать свою компанию по производству эротических фильмов.

Благодаря тому, что актриса из "Игры престолов" бросила в своё время учёбу на юридическом факультете и начала сниматься в порно, она стала гораздо счастливее и увереннее в себе, считает сама девушка. По словам 22-летней Эллы Хьюз, сейчас она зарабатывает на жизнь не только сексом на камеру, но и продажей своего нижнего белья и онлайн-стриптизом, сообщает New York Post.


У Эллы даже есть свои фанаты — 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и "Твиттере". Кроме того, с помощью порно ей удалось попасть на большой экран и сняться в шестом сезоне "Игры престолов". Но такой раскрепощённой девушка была не всегда.

"Прежде чем попасть в порно, я была очень застенчивой. Даже не разговаривала ни с кем по телефону. Я ненавидела звук своего голоса и думала, что некрасивая. У меня были проблемы с весом, поэтому я абсолютно не верила в себя"


В университете Элла собиралась изучать право. Но теперь она видит себя скорее успешным бизнесменом в порноиндустрии. Девушка хочет сама режиссировать эротические фильмы и иметь собственную креативную компанию.


Несмотря на успехи в профессиональном плане, Эллу всё равно критикуют в соцсетях. Она постоянно получает сообщения с оскорблениями, но просто не обращает на это внимание.

"Мне плевать на это, потому что моя любовь к работе затмевает все негативные аспекты" - Элла Хьюз

Фото © Instagram/hughesthatgurl, источник – Лайф


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...