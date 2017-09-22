Актриса из "Игры престолов": Я бросила юридический ради порно и стала счастливой

Благодаря тому, что актриса из "Игры престолов" бросила в своё время учёбу на юридическом факультете и начала сниматься в порно, она стала гораздо счастливее и увереннее в себе, считает сама девушка. По словам 22-летней Эллы Хьюз, сейчас она зарабатывает на жизнь не только сексом на камеру, но и продажей своего нижнего белья и онлайн-стриптизом, сообщает New York Post.





У Эллы даже есть свои фанаты — 200 тысяч подписчиков в "Инстаграме" и "Твиттере". Кроме того, с помощью порно ей удалось попасть на большой экран и сняться в шестом сезоне "Игры престолов". Но такой раскрепощённой девушка была не всегда.

"Прежде чем попасть в порно, я была очень застенчивой. Даже не разговаривала ни с кем по телефону. Я ненавидела звук своего голоса и думала, что некрасивая. У меня были проблемы с весом, поэтому я абсолютно не верила в себя"





В университете Элла собиралась изучать право. Но теперь она видит себя скорее успешным бизнесменом в порноиндустрии. Девушка хочет сама режиссировать эротические фильмы и иметь собственную креативную компанию.





Несмотря на успехи в профессиональном плане, Эллу всё равно критикуют в соцсетях. Она постоянно получает сообщения с оскорблениями, но просто не обращает на это внимание.

"Мне плевать на это, потому что моя любовь к работе затмевает все негативные аспекты" - Элла Хьюз

Фото © Instagram/hughesthatgurl, источник – Лайф