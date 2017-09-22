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Дочь главы Азербайджана осудили за селфи во время речи её отца в ООН о геноциде

22 сентября 2017, 20:11

Лейла Алиева в этот момент переглядывалась со своей матерью и, строя гримасы, фотографировалась на смартфон.

Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана, делала селфи в то время, когда её отец с трибуны Генассамблеи ООН говорил о ситуации в Нагорном Карабахе. За поведением девушки могли наблюдать участники заседания, поскольку оно транслировалось на экране.

На кадрах видно, как Ильхам Алиев рассказывает в ООН о Нагорном Карабахе и называет президента Армении военным преступником. В это время его жена и старшая дочь переглядываются и улыбаются. Затем Лейла Алиева сделала селфи с удивлённым лицом.

Видеозапись из Нью-Йорка вскоре появилась в Сети и сейчас активно обсуждается интернет-пользователями.


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