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Американская студентка принесла на экзамен шпаргалку размером метр на полтора

22 сентября 2017, 20:50

Фото студентки со шпаргалкой, выложенное Битти в своем "Фейсбуке", получило реакцию от более 20 тысяч пользователей.

Студентка одного из американских колледжей принесла на экзамен шпаргалку размером метр на полтора метра. Как выяснилось, сделала она это в полном соответствии со словами преподавателя, который забыл включить в требования о допустимом максимальном размере шпаргалок слово "дюймы".

Забавный случай произошел 19 сентября в колледже Anne Arundel в городе Арнольд в штате Мэриленд. В этот день у студентов проходил экзамен по бухучету, а доцент Реб Битти традиционно разрешил им принести с собой шпаргалки размером 3 на 5, подразумевая, как всегда, размер в дюймах (10 на 15 сантиметров), сообщает «Вести» со ссылкой на Daily Mail.

К его удивлению, одна из студенток разложила перед собой на столе огромный лист бумаги размером 3 на 5 футов, или метр на полтора. Битти был вынужден признать, что, поскольку единицы измерения не были им четко указаны, данная шпаргалка является вполне законной.

Фото студентки со шпаргалкой, выложенное Битти в своем "Фейсбуке", получило реакцию от более 20 тысяч пользователей.

Подавляющее большинство комментаторов с юмором отнеслись к случившемуся, отметив, что студентка ловко воспользовалась недосмотром преподавателя.


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