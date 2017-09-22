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В Костанайской области грабитель похитил 7 млн и растерял часть денег по пути

22 сентября 2017, 21:23

Именно эти так называемые «денежные следы» и помогли выйти на подозреваемого.

В Костанайской области раскрыта крупная кража денег, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Кража произошла в посёлке Баганалы в Аулиекольском районе. Злоумышленник похитил из конторы местного предпринимателя, вскрыв сейф, более семи миллионов тенге.

«В ночь на 20 сентября злоумышленник, взяв топор, направился к конторе, где работал предприниматель. Предварительно обесточив здание, топором взломал навесной замок и проник в помещение. Далее он вскрыл сейф и вытащил из него деньги»,- сообщили полицейские.

Заполучив огромную сумму денег, преступник сразу же направился домой, но по дороге часть денег была потеряна. Именно эти так называемые «денежные следы» и помогли выйти на подозреваемого.

В результате «по горячим следам» преступник задержан, им оказался 27-летний житель этого села, который водворен в изолятор временного содержания.


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