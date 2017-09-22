Польский сенатор поблагодарил казахстанского школьника

Сенатор Республики Польша поблагодарил казахстанского школьника Константина Красникова, направив письмо Послу Казахстана в Польше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

«11 августа 2017 года мощный шторм коснулся города Гнезно - первая историческая столица Польши. Стихия сорвала сотни крыш, энергетических сетей и перевернула деревья. Вместе с государственными и спасательными службами к устранению последствий шторма приступили граждане. В ответ на мой призыв о помощи при Гнезненских кладбищах пришло много волонтеров. Среди них был Константин Красников, учащийся 11 класса в СШ в Новокубанке (Казахстан), который пребывал в Польше на каникулах. Посвящая свободное время, помогал устранять ветки и упорядочивать кладбище», - написал сенатор Роберт Гавэл в своем письме.

Также он добавил, что «выслал письменную благодарность в школу в Новокубанке за хорошее воспитание молодого человека его родителями и учителями».

«Позиция Константина вызывает уважение со стороны его польских друзей и является живым доказательством сотрудничества, которое объединяет наши народы», - заключил сенатор.