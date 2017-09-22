Робби Уильямс прикинулся солистом группы Oasis ради секса с журналисткой
В этом эпизоде из своего прошлого музыкант рассказал в автобиографической книге Reveal ("Разоблачение").
В недавно вышедшей автобиографической книге Робби Уильямса Reveal ("Разоблачение") певец признался, что когда-то в молодости он притворился солистом группы Oasis Лиамом Галлахером, чтобы попасть в его номер в отеле и заняться сексом с журналисткой.
— Я знал, что Лиам не придёт, и я знал, что его номер в гостинице свободен, и я знал используемый им псевдоним — Билли Ширз, — пояснил Уильямс. — Итак, я зарегистрировался в отеле как Билли Ширз и переспал с этой журналисткой.
Робби также рассказал, что позже Галлахер узнал о его выходке и прозвал его за это хитрым засранцем.
— Я не знаю, было ли это сказано в хорошем смысле или плохом. Думаю, что в плохом, — отметил Уильямс.
Источник: Лайф
Lo escuchaste en #RPSordo: Robbie Williams amaría una colaboración con Liam Gallagher, pero sabe que no ocurrirá https://t.co/tKKSHpw1O6pic.twitter.com/JvHwxmD3jh— Rock&Pop 94.1 (@rockandpop) 21 февраля 2017 г.
Robbie Williams Ingin Berkolaborasi dengan Liam Gallagher https://t.co/do9uphjvaJpic.twitter.com/kAgKmPFZy1— METRO TV (@Metro_TV) 21 февраля 2017 г.
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