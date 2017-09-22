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Робби Уильямс прикинулся солистом группы Oasis ради секса с журналисткой

22 сентября 2017, 23:00

В этом эпизоде из своего прошлого музыкант рассказал в автобиографической книге Reveal ("Разоблачение").

В недавно вышедшей автобиографической книге Робби Уильямса Reveal ("Разоблачение") певец признался, что когда-то в молодости он притворился солистом группы Oasis Лиамом Галлахером, чтобы попасть в его номер в отеле и заняться сексом с журналисткой.

— Я знал, что Лиам не придёт, и я знал, что его номер в гостинице свободен, и я знал используемый им псевдоним — Билли Ширз, — пояснил Уильямс. — Итак, я зарегистрировался в отеле как Билли Ширз и переспал с этой журналисткой.

Робби также рассказал, что позже Галлахер узнал о его выходке и прозвал его за это хитрым засранцем.

— Я не знаю, было ли это сказано в хорошем смысле или плохом. Думаю, что в плохом, — отметил Уильямс.

Источник: Лайф


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