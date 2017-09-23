В Атырауской области суд санкционировал арест высокопоставленного полицейского
Замначальника подозревается в совершении двух преступлений.
Суд санкционировал арест заместителю начальника местной полицейской службы Жылыойского района.
Как подтвердили редакции ATPress.kz в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, заместитель начальника районного МПС Рустем Ислямов задержан сотрудниками департамента КНБ. В настоящее время с санкции суда он находится под стражей.
В пресс-службе Атырауского областного суда дополнительно сообщили, что полицейский начальник подозревается в совершении двух преступлений по статьям «Получение взятки» и «Организация незаконной миграции».
- По версии следствия, полицейский получил взятку за оказание гражданам КНР легализации нелегальных трудовых услуг на территории Атырауской области, - уточнили в суде.
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