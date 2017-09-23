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В Алматы насмерть сбили женщину на пешеходном переходе

23 сентября 2017, 01:05

Водитель скрылся, не остановившись.

Вечером 22 сентября в Алматы на улице Бурундайской в результате наезда скончалась женщина, передает корреспондент Zakon.kz.

Женщину 1965 г.р. сбили на пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась на месте.

Водитель, не останавливаясь, скрылся.

Автомобиль не установлен. На месте ДТП остались осколки, с которыми в данный момент работают эксперты-криминалисты.



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