Казахстан выиграл пять золотых медалей за день на Азиатских играх

23 сентября 2017, 01:00

Седьмой игровой день принес Казахстану девять медалей — пять золотых и четыре бронзовых.

В Ашхабаде (Туркменистан) продолжаются V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам, сообщает Sports.kz.

Седьмой игровой день принес Казахстану девять медалей — пять золотых и четыре бронзовых. «Золото» выиграли Перизат Жакыпбекова (борьба на поясах), Адиль Каскабай (плавание), Асем Садыкова (тяжелая атлетика), Павел Воржев и мужская команда Казахстана (велотрек), «бронзу» — Алихан Каранеев (бильярд), мужская команда Казахстана (плавание), Сергей Пономарев (велотрек) и Ульжан Дюсембаева (борьба на поясах).

После семи дней сборная Казахстана с 46 наградами (14-12-20) занимает пятое место в медальном зачете.

Тройка выглядит так:

1. Туркменистан — 175 (69-51-55)

2. Иран — 66 (17-14-35)

3. Узбекистан — 77 (16-19-42).


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