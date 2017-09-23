В США первое издание "Гарри Поттера" ушло с молотка за рекордную сумму

Лот был приобретён по цене, в четыре раза превышающей его первоначально установленную стоимость.

Первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень" ушло на торгах аукционного дома Heritage Auctions за рекордную 81 тысячу долларов.

Это один из 500 оригинальных экземпляров 1997 года, 300 из которых предназначались для британских библиотек.

Лот был куплен за сумму, в четыре раза превышающую свою первоначальную цену, и стал самым дорогим проданным художественным изданием без подписи автора за последние 50 лет.

First-Edition Harry Potter Fetches World Record Price at Heritage Auctions https://t.co/nFAocOdkXS via @ARTFIXdaily — Heritage Auctions (@HeritageAuction) 20 сентября 2017 г.

Фото © Heritage Auctions, источник - Лайф