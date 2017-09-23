Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Apple потеряла 43 миллиарда долларов капитализации за неделю

23 сентября 2017, 01:58

В пятницу, 22 сентября, стоимость акций корпорации снизилась на 1,6 процента, а с 18 сентября бумаги подешевели на 5,2 процента.

Капитализация американской корпорации Apple на текущей неделе (с 18 сентября), ставшей худшей за последние 17 месяцев, сократилась на 43 миллиарда долларов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Financial Times.

В пятницу, 22 сентября, стоимость акций корпорации снизилась на 1,6 процента, а с 18 сентября бумаги подешевели на 5,2 процента.

Акции американской корпорации снижаются на фоне новостей о наличии проблем с сетью у Apple Watch, продажа которых стартовала 22 сентября. Помимо этого, аналитики сделали негативный прогноз относительно спроса на iPhone 8, который, по их мнению, незначительно отличается от предыдущей версии продукта — iPhone 7.

Как считают эксперты, на спрос негативно повлияет и тот факт, что поклонники продукции Apple ожидают выхода iPhone X, который намечен на начало ноября.

iPhone X был представлен на презентации Apple 12 сентября в Калифорнии. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю фронтальную панель. Также устройство оснастили новой камерой и беспроводной зарядкой.

Фото: Issei Kato / Reuters


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...