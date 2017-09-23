Дожди и грозы ожидаются на территории Казахстана в субботу
23 сентября 2017, 06:00
Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков.
На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, гроза., сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков.
Местами по республике возможен туман, усиление ветра, на юге пыльная буря.
В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах туман.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Жамбылской, Мангистауской, Алматинской областях местами усилится ветер 15-23 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.
В Костанайской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 18 м/с.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается 1-6 мороза.
В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Астане: облачно, +2°.
В Алматы: преимущественно ясно, +24°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: wallpaper.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879481-5bd8895f0a9c3759a941ce978353b7b8
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...