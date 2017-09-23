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Дожди и грозы ожидаются на территории Казахстана в субботу

23 сентября 2017, 06:00

Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков.

На большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, гроза., сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Лишь на юге и на крайнем западе сохраняется погода без осадков.

Местами по республике возможен туман, усиление ветра, на юге пыльная буря.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах туман.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, днем в Жамбылской, Мангистауской, Алматинской областях местами усилится ветер 15-23 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей.

В Костанайской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 18 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, местами в Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью ожидается 1-6 мороза.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане: облачно, +2°.

В Алматы: преимущественно ясно, +24°

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: wallpaper.ru

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