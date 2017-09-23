5 октября 2017 года пройдет Международный Инвестиционный Форум «Almaty Invest 2017»

На форуме ожидаются гости из СНГ, Европейского Союза, Японии, Кореи, КНР, Турции, Индии и т.д.

Организатором выступит акимат города Алматы. «Almaty Invest» ежегодно собирает на своей площадке порядка 500 высокопоставленных участников, включая авторитетных политиков, мировых и казахстанских бизнес-лидеров, руководителей инвестиционных корпораций, финансовых институтов и международных организаций, сообщает Zakon.kz





На форуме ожидаются гости из СНГ, Европейского Союза, Японии, Кореи, КНР, Турции, Индии и т.д.





Приоритетной задачей форума является привлечение иностранных инвесторов, а также презентация как реализованных так и перспективных проектов, требующих вложения инвестиций.





В этом году в программе предусмотрены 4 секции, посвящённые логистике, образованию, пищевой промышленности и кинопроизводству. Все эти направления – приоритетные и перспективные для реализации, кроме того, они отражают бизнес-проекты, которые профинансированы за последние 5 лет.





На форуме выступят экс-министр по инвестициям Республики Македония господин Глигор Ташкович, председатель «Sethia Group» India & UK, основатель Newby Teas Нирмал Кумар Сетия, учредитель «Selma group», генеральный директор «Cameroil & TEC AG» Майкл Боно, ТВ-продюсер, продюсер ТК MTV Ричард Корам, крупный казахстанский инвестор Айдан Карибжанов, независимый экономист Рахим Ошакбаев и другие.





Отметим, что в рамках предыдущего форума в декабре 2016 заключено 40 инвестиционных договоров на 316,6 млрд. тенге. Уже реализовано 5 проектов на 7,7 млрд. тенге, создано 1230 рабочих мест. Организаторы рассчитывают в результате нового форума привлечь ещё больше прямых иностранных инвестиций.





Дата: 5 октября 2017

Время: 10:00 – 11:00 - регистрация участников

11:00 - начало

Место: гостиница «Ritz Carlton»

Вся подробная информация на investinalmaty.org



