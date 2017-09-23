В Алматы 17-летний мотоциклист устроил ДТП
23 сентября 2017, 06:33
В результате ДТП пострадали оба парня, их госпитализировали.
Двое несовершеннолетних парней 17-ти лет, двигались на мотоцикле Suzuki по ул. Сатпаева в западном направлении, передает Zakon.kz.
На резком, затяжном повороте с ул. Щепеткова неопытный молодой парень не справился с управлением и, опрокинувшись на бок, прокатился по проезжей части, после чего ударился о бордюр.
В результате ДТП пострадали оба парня, их госпитализировали.
На место ДТП прибыли сотрудники ДП, которым предстоит разобраться во всех обстоятельствах данного ДТП, а также проверить мотоцикл на угон, т.к. документов на него не было. На месте аварии неизвестный хотел спрятать мотоцикл, поставив его на колеса и укатив его с проезжей части за газовую станцию в темное место.
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