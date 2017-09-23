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Цукерберг собрался продать 75 миллионов акций Facebook

23 сентября 2017, 07:07

В декабре 2015 года Цукерберг заявил, что отдаст 99 процентов принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на благотворительные цели.

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о намерении продать до 75 миллионов акций своей компании в ближайшие 18 месяцев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает Лента.ру.

«Я ожидаю, что мы продадим от 35 до 75 млн акций Facebook в ближайшие 18 месяцев, чтобы финансировать нашу деятельность в сферах образования, науки и юриспруденции», — написал он.

В декабре 2015 года Цукерберг заявил, что отдаст 99 процентов принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на благотворительные цели. Он уточнил, что передача средств будет производиться постепенно, однако точный срок называть не стал, ограничившись характеристикой «на протяжении всех наших жизней». Общая стоимость данного пакета акций, по оценке Цукерберга, составляла тогда около 45 миллиардов долларов.

Фото: Lino De Vallier / ZUMA Press / Globallookpress.com

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