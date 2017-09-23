Цукерберг собрался продать 75 миллионов акций Facebook
23 сентября 2017, 07:07
В декабре 2015 года Цукерберг заявил, что отдаст 99 процентов принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на благотворительные цели.
Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о намерении продать до 75 миллионов акций своей компании в ближайшие 18 месяцев. Об этом он написал на своей странице в социальной сети, передает Лента.ру.
«Я ожидаю, что мы продадим от 35 до 75 млн акций Facebook в ближайшие 18 месяцев, чтобы финансировать нашу деятельность в сферах образования, науки и юриспруденции», — написал он.
В декабре 2015 года Цукерберг заявил, что отдаст 99 процентов принадлежащих ему и его супруге Присцилле Чан акций Facebook на благотворительные цели. Он уточнил, что передача средств будет производиться постепенно, однако точный срок называть не стал, ограничившись характеристикой «на протяжении всех наших жизней». Общая стоимость данного пакета акций, по оценке Цукерберга, составляла тогда около 45 миллиардов долларов.
Фото: Lino De Vallier / ZUMA Press / Globallookpress.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879485-a0f1e30310d0a5ba9d27862ca0dbf4c7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...