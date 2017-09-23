Боец UFC пришел на взвешивание в полуобморочном состоянии

23 сентября 2017, 07:23

В результате бой был отменен.

Японский боец смешанного стиля (ММА) Мизуто Хирота пришел на взвешивание перед боем с американцем Чарльзом Росой в полуобморочном состоянии, передает Лента.ру.

Поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был пройти в Японии в ночь на 23 сентября мск. 36-летний японец не сумел уложиться в положенный вес. После оглашения результата он некоторое время простоял на весах, после чего сошел с них, едва не упав.

Спортсмену удалось уйти только с посторонней помощью.

В результате бой был отменен.


Фото: скриншот

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