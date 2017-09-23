Боец UFC пришел на взвешивание в полуобморочном состоянии
23 сентября 2017, 07:23
В результате бой был отменен.
Японский боец смешанного стиля (ММА) Мизуто Хирота пришел на взвешивание перед боем с американцем Чарльзом Росой в полуобморочном состоянии, передает Лента.ру.
Поединок в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) должен был пройти в Японии в ночь на 23 сентября мск. 36-летний японец не сумел уложиться в положенный вес. После оглашения результата он некоторое время простоял на весах, после чего сошел с них, едва не упав.
Спортсмену удалось уйти только с посторонней помощью.
В результате бой был отменен.
Фото: скриншот
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