Иран провел испытания баллистической ракеты

Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается.





Ранее в пятницу ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.





Бригадный генерал Амир Али Хаджизадех заявил, что ракета обладает меньшими размерами по сравнению с аналогами, отмечает телеканал.













Фото : аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook







