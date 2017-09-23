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Иран провел испытания баллистической ракеты

23 сентября 2017, 08:22

О месте и времени проведения испытаний не сообщается.

Иранские власти провели испытания новой баллистической ракеты Хорремшер с дальностью полета 2 тысячи километров, способной нести нескольких боеголовок, сообщает РИА Новости.

Видео запуска ракеты опубликовано государственной телерадиокомпанией Голос Исламской республики Иран. О месте и времени проведения испытаний не сообщается.

Ранее в пятницу ракету представили публике во время военного парада в Тегеране, на котором присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители армии.

Бригадный генерал Амир Али Хаджизадех заявил, что ракета обладает меньшими размерами по сравнению с аналогами, отмечает телеканал.



Фото : аккаунт министерства обороны Ирана в сети Facebook



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