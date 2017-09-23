В Москве 10-летний мальчик устроил погоню за двумя вооруженными грабителями
23 сентября 2017, 08:52
Когда ребенок попытался позвонить в полицию, один из грабителей вырвал у него из рук мобильный телефон и разбил его.
В Москве 10-летний мальчик преследовал двоих вооруженных грабителей, которые проникли в квартиру его семьи, сообщается на сайте Росгвардии.
Инцидент произошел в поселке Кокошкино. В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве поступила информация, что в квартиру одного из домов по улице Школьной незаконно проникли двое неизвестных, после чего туда был немедленно направлен экипаж группы задержания. Когда патрульные прибыли на место происшествия, заявители сообщили им, что вызвать правоохранителей их попросил маленький мальчик, несколькими минутами ранее выбежавший из подъезда дома и пустившийся вдогонку за двумя неизвестными, ограбившими квартиру его семьи. Очевидцы указали сотрудникам Росгвардии направление, в котором побежал ребенок.
В одном из близлежащих дворов правоохранители обратили внимание на двух мужчин, которые, увидев в свою очередь патрульный автомобиль, сели в машину и попытались скрыться. Через считанные минуты они были блокированы и задержаны.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер.
Изъятое оружие направлено на экспертизу, а подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции.
В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что ранее судимые злоумышленники проникли в квартиру путем взлома дверного замка. В этот момент проживающий там 10-летний мальчик вернулся из школы и застал злоумышленников за их грязной работой. Когда ребенок попытался позвонить в полицию, один из грабителей вырвал у него из рук мобильный телефон и разбил его об пол, после чего оба поспешно покинули квартиру. Ребенок не испугался и в одиночку стал преследовать злоумышленников.
Фото: Росгвардия
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