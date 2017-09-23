В Москве 10-летний мальчик устроил погоню за двумя вооруженными грабителями

Инцидент произошел в поселке Кокошкино. В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве поступила информация, что в квартиру одного из домов по улице Школьной незаконно проникли двое неизвестных, после чего туда был немедленно направлен экипаж группы задержания. Когда патрульные прибыли на место происшествия, заявители сообщили им, что вызвать правоохранителей их попросил маленький мальчик, несколькими минутами ранее выбежавший из подъезда дома и пустившийся вдогонку за двумя неизвестными, ограбившими квартиру его семьи. Очевидцы указали сотрудникам Росгвардии направление, в котором побежал ребенок.





В одном из близлежащих дворов правоохранители обратили внимание на двух мужчин, которые, увидев в свою очередь патрульный автомобиль, сели в машину и попытались скрыться. Через считанные минуты они были блокированы и задержаны.





На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у задержанных были обнаружены и изъяты денежные средства, ювелирные изделия, перчатки, отмычки, ножи и отвертки, а также револьвер.





Изъятое оружие направлено на экспертизу, а подозреваемые доставлены в территориальный отдел полиции.



