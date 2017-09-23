Шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Уральске
23 сентября 2017, 09:50
Сейчас в этом месте производится ремонт автодороги. Движение транспорта ограничено.
В Уральске произошла крупная автоавария с участием внедорожника и пассажирского автобуса седьмого маршрута, передает корреспондент BNews.kz. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.
ДТП случилось 22 сентября около 18 часов вечера неподалеку от АЗС «Октан», расположенной на улице Жангир хана. Сейчас в этом месте производится ремонт автодороги. Движение транспорта ограничено.
«Автобус ехал из поселка Зачаганск в сторону города, джип выезжал с заправочной станции. По всей видимости, легковой автомобиль не уступил дорогу», - заявил один из очевидцев аварии.
Ранним утром 24 августа 2017 года на этой же улице произошла серьезная авария с участием двух пассажирских автобусов - седьмого и пятого маршрутов и двух легковых машин. Виновным в ДТП назвали водителя седьмого маршрута, который дважды нарушил Правила дорожного движения, не соблюдая интервал и дистанцию. Тогда за медицинской помощью обратилось более 65 человек.
«За 8 месяцев нынешнего года на улицах областного центра по вине водителей пассажирских автобусов и микроавтобусов зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек погиб, 14 получили ранения», - сообщил начальник управления административной полиции ДВД ЗКО Жанболат Жаншин.
Сейчас по данном факту проводится досудебное расследование.
Фото: BNews.kz
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