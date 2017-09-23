Шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Уральске

ДТП случилось 22 сентября около 18 часов вечера неподалеку от АЗС «Октан», расположенной на улице Жангир хана. Сейчас в этом месте производится ремонт автодороги. Движение транспорта ограничено.

Ранним утром 24 августа 2017 года на этой же улице произошла серьезная авария с участием двух пассажирских автобусов - седьмого и пятого маршрутов и двух легковых машин. Виновным в ДТП назвали водителя седьмого маршрута, который дважды нарушил Правила дорожного движения, не соблюдая интервал и дистанцию. Тогда за медицинской помощью обратилось более 65 человек.





«За 8 месяцев нынешнего года на улицах областного центра по вине водителей пассажирских автобусов и микроавтобусов зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек погиб, 14 получили ранения», - сообщил начальник управления административной полиции ДВД ЗКО Жанболат Жаншин.





Сейчас по данном факту проводится досудебное расследование.