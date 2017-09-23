Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Шесть человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Уральске

23 сентября 2017, 09:50

Сейчас в этом месте производится ремонт автодороги. Движение транспорта ограничено.

В Уральске произошла крупная автоавария с участием внедорожника и пассажирского автобуса седьмого маршрута, передает корреспондент BNews.kz. По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе несовершеннолетний ребенок.

ДТП случилось 22 сентября около 18 часов вечера неподалеку от АЗС «Октан», расположенной на улице Жангир хана. Сейчас в этом месте производится ремонт автодороги. Движение транспорта ограничено.

«Автобус ехал из поселка Зачаганск в сторону города, джип выезжал с заправочной станции. По всей видимости, легковой автомобиль не уступил дорогу», - заявил один из очевидцев аварии.

Ранним утром 24 августа 2017 года на этой же улице произошла серьезная авария с участием двух пассажирских автобусов - седьмого и пятого маршрутов и двух легковых машин. Виновным в ДТП назвали водителя седьмого маршрута, который дважды нарушил Правила дорожного движения, не соблюдая интервал и дистанцию. Тогда за медицинской помощью обратилось более 65 человек.

«За 8 месяцев нынешнего года на улицах областного центра по вине водителей пассажирских автобусов и микроавтобусов зарегистрировано 8 ДТП, в результате которых один человек погиб, 14 получили ранения», - сообщил начальник управления административной полиции ДВД ЗКО Жанболат Жаншин.

Сейчас по данном факту проводится досудебное расследование.


Фото: BNews.kz


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...