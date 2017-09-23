Полиция ищет распространителей слухов об эротических картинках в учебниках

Уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации возбуждено после обращения министерства образования и науки. Поводом для этого послужило распространение в социальных сетях несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины.





"Департаментом внутренних дел Астаны в Едином реестре досудебных расследований по статье 274 ч.3 УК РК (распространение заведомо ложной информации) зарегистрировано обращение Министерства образования и науки Республики Казахстан о распространении неизвестными в социальных сетях интернет-ресурса несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины", - сообщили в ведомстве.





Ход расследования уголовного дела взят на контроль МВД Республики Казахстан.