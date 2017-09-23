Полиция ищет распространителей слухов об эротических картинках в учебниках
23 сентября 2017, 10:02
В Казахстане с началом нового учебного года вспыхнули сразу несколько скандалов, связанных с отечественными учебниками.
Полиция Астаны разыскивает распространителей слухов о непристойных картинках в казахстанских учебниках, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел города.
Уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации возбуждено после обращения министерства образования и науки. Поводом для этого послужило распространение в социальных сетях несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины.
"Департаментом внутренних дел Астаны в Едином реестре досудебных расследований по статье 274 ч.3 УК РК (распространение заведомо ложной информации) зарегистрировано обращение Министерства образования и науки Республики Казахстан о распространении неизвестными в социальных сетях интернет-ресурса несоответствующей ложной информации о том, что в качестве задач из якобы казахстанского учебника по математике представлены несколько примеров с иллюстрацией обнаженных мужчины и женщины", - сообщили в ведомстве.
Ход расследования уголовного дела взят на контроль МВД Республики Казахстан.
Фото: Sputnik
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