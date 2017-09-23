"Барыс" подписал двух молодых хоккеистов

Сегодня, 23 сентября, казахстанский клуб на своем льду примет московское "Динамо".

Состав "Барыса" пополнили два новых хоккеиста, сообщает Vesti.kz.





"Барыс" заключил двусторонний контракт на три года с нападающим Федором Гусыниным (1997 года рождения).





Воспитанник московского "Динамо". Рост 176 сантиметров, вес 69 килограммов, хват - левый. В прошлом сезоне выступал за ХК МВД (Балашиха), 50 игр (шесть голов + 14 передач).





Также заключен двусторонний контракт на три года с нападающим Даниилом Соколкой (1999 года рождения).





Воспитанник Южный Урал-ДЮСШ-4 (Орск). В прошлом сезоне выступал в главной юниорской хоккейной лиге Квебека за команды Titan Acadie-Bathurst, Chicoutimi Saguenéens, Drakkar Baie-Comeau.





Напомним, что сегодня, 23 сентября, "Барыс" на своем льду в рамках регулярного чемпионата КХЛ встретится с московским "Динамо". Начало - в 17:00 по времени Астаны.



