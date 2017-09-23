В Москве студент с ножом набросился на работника Сбербанка
23 сентября 2017, 10:42
Студент, напавший на сотрудника банка, задержан.
Студент Московского авиационного института (МАИ) напал с ножом на сотрудника столичного отделения Сбербанка. Об этом РИА Новости сообщил представитель Сбербанка.
«В пятницу во второй половине дня во время получения банковских карт студентами Московского авиационного института один из них попытался получить карту в обход очереди и вступил в словесную перепалку с сотрудником Сбербанка. Во время перепалки студент нанес ножевое ранение сотруднику банка», — рассказал он. Как отмечается, работник попытался вывести студента из кабинета и в этот момент получил несколько ударов ножом.
Прибывшая по вызову бригада врачей оказала работнику банка медицинскую помощь.
«По факту инцидента пострадавший написал заявление в полицию. Студент, напавший на сотрудника банка, задержан прибывшим на место происшествия нарядом полиции», — добавил он.
Фото: Fotolia / kichigin19
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4879499-467995e05afafb07b3dd5001ec13e4ab
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...