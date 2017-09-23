В Алматы перекроют проспект Достык
23 сентября 2017, 11:02
Будет закрыто движение для транспортных средств по проспекту Достык, между проспектом Абая и улицей Сатпаева.
Местная полицейская служба ДВД города Алматы информирует о корректировки в дорожном движении на период проведения спортивного мероприятия, которое состоится 24.09.2017 года с 09:00 часов до 19:00 часов, сообщает Zakon.kz.
"В период времени с 00:00 часов 23.09.2017 года до 00:00 часов 25.09.2017 года будет закрыто движение для транспортных средств по проспекту Достык, между проспектом Абая и улицей Сатпаева, в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
На основании вышеизложенного, во избежание создания заторовых и аварийных ситуации, полиция Алматы убедительно просит водителей транспортных средств заранее корректировать свой маршрут движения и неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения.
Фото: Yvision
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