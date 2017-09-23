В Павлодаре выпал первый снег
23 сентября 2017, 11:10
Фото и видео снега, выпавшего 23 сентября, появились в Сети.
Павлодарцы сообщают о первом снегопаде, сообщает Zakon.kz.
Фото и видео снега, выпавшего 23 сентября, появились в Сети.
Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предупреждали о том, что в северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.
Фото: fanpop.com
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