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В Павлодаре выпал первый снег

23 сентября 2017, 11:10

Фото и видео снега, выпавшего 23 сентября, появились в Сети.

Павлодарцы сообщают о первом снегопаде, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео снега, выпавшего 23 сентября, появились в Сети.



Ранее синоптики РГП "Казгидромет" предупреждали о том, что в северных, центральных и восточных областях временами дожди с переходом в мокрый снег.

Фото: fanpop.com


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