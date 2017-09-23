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В Актау спасли тонущего в море подростка

23 сентября 2017, 12:04

Как оказалось, 17-летний подросток находился в непредусмотренном для купания месте.

Жителя Бейнеуского района, тонущего в 150 метрах от берега в 1 микрорайоне Актау, вытащили спасатели, сообщает Lada.kz.

Как оказалось, 17-летний подросток находился в непредусмотренном для купания месте.

- На помощь пришли члены оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям области Торебек Кулжабаев, Ермек Айдарбеков и Хамит Аскар. Спасатели ежедневно проводят рейды по побережью. Этот случай произошел во время очередного патрулирования. Подростку оказана медицинская помощь, - прокомментировала Гульнара Ходжабекова, пресс-секретарь ДЧС Мангистауской области.

После оказания помощи подростка отправили домой.

Фото: Lada.kz

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