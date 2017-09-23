Инициативы Казахстана на СБ ООН позволят упрочить режим ядерного нераспространения

Распространение ядерного оружия и средств его доставки в настоящее время является одной из главных угроз международному миру и безопасности, а по степени исходящей от него опасности находится на одном уровне с международным терроризмом, передает Zakon.kz





На заре независимости казахстанский лидер Н.А. Назарбаев проявил мудрость и дальновидность, решительно настояв на отказе нашей страны от обладания ядерным оружием. Н.А. Назарбаев провидчески подчеркивал тогда, что проблема нераспространения ядерного оружия является одним из важнейших вопросов современности.





Не случайно 21 сентября на заседании Совета Безопасности ООН на уровне министров на тему угрозы нераспространения оружия массового уничтожения и систем их доставки госсекретарь США Р.Тиллерсон подчеркнул, что «смелое решение руководства Казахстана существенно сократило угрозу попадания ядерного оружия, его компонентов, ядерных материалов и технологий двойного назначения в руки злоумышленников». Он особо остановился на исключительной роли Казахстана и его Лидера в процессе глобального разоружения и нераспространения, в частности, отметив, что «страна служит исключительным примером мудрости отказа от ядерного оружия», тем самым внося «существенный вклад в региональный и международный мир и процветание».





Американские политики, как и во всем мире, всегда высоко оценивали роль Президента Казахстана в ядерном разоружении.





Так, выступая в конгрессе США в 2004 году конгрессмен, председатель подкомитета по энергетике палаты представителей Джо Бартон заявил: «Будучи центром программ ядерного и биологического оружия бывшего СССР, Казахстан обладал значительной — и потенциально опасной — силой над миром после развала Союза. Более того, Казахстан имел четвертый в мире ядерный арсенал, превышавший запасы Британии, Франции и Китая, вместе взятые. Вместо того чтобы уступить странам, предлагавшим миллионы долларов за это оружие, лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев мужественно решил уничтожить ужасающие запасы и сделать Казахстан стабилизирующей силой в регионе».





Государственный секретарь США Р.Тиллерсон вспоминает, что много раз встречался с Президентом Нурсултаном Назарбаевым и имел возможность расспросить его об этом решении. И Президент Казахстана сказал, что он никогда не сожалел о данном решении, а однажды подчеркнул: «Это лучшее, что я когда-либо сделал для нашей молодой страны».





На протяжении всего периода c момента обретения независимости наше государство принимает активное участие в глобальном процессе ядерного нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, демонстрируя твердую приверженность укреплению соответствующих международных институтов и механизмов. Ответственная политика Казахстана в этой области не только способствует формированию положительного имиджа Казахстана в мировом сообществе, но и вносит существенный вклад в упрочение глобальной безопасности. С целью преодоления продолжающегося застоя во всемирном разоруженческом процессе Казахстан регулярно выступает с новыми инициативами, направленными на снижение ядерной угрозы и продвижение к миру, свободному от ядерного оружия.





Как известно, на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 г. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев выдвинул инициативу о достижении к 100-летию ООН мира без ядерного оружия. Последовательно продвигая эту задачу, Елбасы 29 августа текущего года в Астане в рамках церемонии открытия банка низкообогащенного урана МАГАТЭ еще раз напомнил, что «своим примером мы призываем все страны, стремящиеся к ядерному оружию, сойти с этого опасного пути».





Выдающаяся роль и созидательное лидерство Казахстана в сфере ядерного разоружения отмечалось на Глобальных саммитах по ядерной безопасности, прошедших в 2010, 2012, 2014 и 2016 гг.





Следует напомнить, что за последние годы Казахстан выдвинул целый ряд инициатив, направленных на содействие целям ядерного разоружения и нераспространения. В частности, было предложено разработать универсальный договор о всеобщем горизонтальном и вертикальном нераспространении, глобальный договор о всеобщем и полном запрещении ядерного оружия и всеобщую декларацию безъядерного мира. Президент Назарбаев также предложил адаптировать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) к существующим реалиям и узаконить новый формат «ядерного клуба», включив туда де-факто ядерные государства, и отметил необходимость принятия под эгидой ООН пошагового плана всеобъемлющего сокращения стратегических наступательных вооружений с участием всех без исключения ядерных государств.





С целью претворения в жизнь многосторонних подходов к ядерному топливному циклу Казахстан разместил на своей территории международный банк низкообогащенного урана под управлением МАГАТЭ. Кроме того, для содействия вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) лидер Казахстана инициировал международный проект «АТОМ» (Abolish Testing – Our Mission). В рамках этого инновационного проекта любой житель планеты может подписаться под онлайн-петицией к правительствам государств мира с призывом навсегда отказаться от ядерных испытаний и добиться скорейшего вступления договора в силу.





Значимым достижением нашей страны в этой области можно считать объявление ООН даты закрытия Семипалатинского полигона 29 августа Всемирным днем действий против ядерных испытаний.





Кроме того, в сфере нераспространения и ядерного разоружения огромное значение имеют такие инициативы Республики Казахстан, как: учреждение в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, которая стала пятой по счету на планете; предложения о принятии в рамках ООН Всеобщей декларации безъядерного мира; создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного оружия.





Антиядерные инициативы Казахстана за прошедшие годы принесли ощутимые результаты и имеют исключительно важное значение для полного запрещения ядерного оружия. Они, по сути своей, предусматривают постепенное прохождение нескольких стадий: первая - запрещение ядерных испытаний, что не позволяет совершенствовать ядерное оружие; вторая - запрещение производства материалов для ядерного оружия, что делает невозможным обновление ядерных арсеналов; третья - снятие с вооружения ядерных боеприпасов и постепенная их утилизация.





Таким образом, инициативы Президента Казахстана Н.А. Назарбаева направлены на привлечение внимания мирового сообщества к путям и способам устранения причин ослабления режима ядерного нераспространения, а также повышения его эффективности.





В целом, продвижение Казахстаном указанных выше инициатив в рамках своего непостоянного членства в Совете Безопасности ООН будет способствовать более тесному международному сотрудничеству по проблемам нераспространения ядерного оружия. Они направлены на формирование взаимоувязанного комплекса мер, позволяющих упрочить режим ядерного нераспространения и повысить глобальную безопасность и стабильность.





Шаукенова Зарема, директор Казахстанского института стратегических исследований (KAZISS) при Президенте Республики Казахстан



