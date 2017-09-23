Юный казахстанец стал чемпионом Азии по шахматам среди «особых» детей

В прошлом году он выиграл чемпионат страны.

Юный казахстанец Султан Кожахметов возвращается в Казахстан в статусе победителя чемпионата Азии по шахматам среди людей с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА « Казинформ ».





Получилось так, что Султан с рождения не разговаривает, но это не мешает ему достигать больших успехов в этом интеллектуальном виде спорта. В прошлом году он выиграл чемпионат страны, в этом - ему покорилось Азиатское первенство.





«Султан обучается шахматам в нашей школе «Ход конем». В Кыргызстане впервые проходил чемпионат Азии среди людей с ограниченными возможностями. В нем принимало участие порядка 200 шахматистов из 12 стран. Ближайшие перспективы для наших ребят - поехать на чемпионат Европы и на чемпионат мира. Победа в турнире дала возможность Султану получить звание КМС ФИДЕ», - говорит директор школы Павел Юрков.





По словам тренера Кожахметова Юрия Валова, Султана в первую очередь характеризует большая трудоспособность - он много работает над собой, исправно выполняет все домашние задания. Тренер отметил, что главный секрет успеха кроется в большом желании Султана играть и развиваться.





«Султан может читать по губам, кроме того я дополнительно расписываю все на доске для наглядности. Я задаю ему вопросы, он пишет ответ на бумаге. Я работаю по программе Голенищева, обучая детей ход за ходом. В целом, работа с «особыми» детьми мало чем отличается от работы с обычными. В обоих случаях превалирующую роль играет желание ребенка - если он хочет, он достигнет результата. Коня можно привести к водопою, если он хочет пить. Если не хочет - ты не заставишь его», - отмечает Валов.





Мама шахматиста Зауре утверждает, что Султан начал заниматься шахматами совсем недавно и за короткий срок сумел добиться столь впечатляющего результата.





«Султан начал заниматься шахматами года два назад. Помимо того, что он посещает шахматную школу, он постоянно играет в шахматы по интернету. Честно говоря, изначально - он самоучка. Никто его не подталкивал к шахматам, он захотел этого сам. У него большое желание побеждать», - говорит родительница.





Юный чемпион Султан Кожахметов прибывает сегодня в Астану в 16:08.





Фото: Лайфхакер







