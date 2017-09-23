Жерар Гоу стал лучшим бомбардиром в истории "Кайрата"
23 сентября 2017, 13:53
В 28-м туре, 24 сентября, алматинцы дома примут костанайский "Тобол".
28-летний ивуарийский нападающий "Кайрата" Жерар Гоу в перенесенном матче 30-го тура против "Ордабасы" (5:1) забил свой 76-й гол за алматинский клуб в премьер-лиге, что позволило ему стать лучшим бомбардиром в его истории, сообщает Vesti.kz.
За алматинцев Жерар Гоу дебютировал 27 июня 2014 года в Павлодаре - в матче "Иртыш" - "Кайрат" (0:1). Форвард вышел на замену на 46-й минуте вместо Йосипа Кнежевича. Всего за "Кайрат" провел 96 матчей, забил 76 мячей.
Бомбардиры "Кайрата" в премьер-лиге:
1. Жерар Гоу - 76 голов
2. Алибек Булешев - 75
3. Бауыржан Исламхан - 39
4. Арсен Тлехугов - 34
5. Аскар Абильдаев - 34
Отметим, что "Кайрат" лидирует в чемпионате Казахстана по футболу с двухочковым отрывом от "Астаны", имеющей три игры в запасе. В рамках 28-го тура алматинцы на своем поле примут "Тобол". Игра пройдет 24 сентября.
Фото с сайта ФК "Кайрат"
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