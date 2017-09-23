Минобразования РК предлагает провести общественные слушания по учебникам в Парламенте
23 сентября 2017, 14:03
В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы Республиканской комиссии.
Министерство образования и науки РК выступило с инициативой провести открытые слушания по учебникам в Парламенте РК, сообщает МИА "Казинформ".
«Мы считаем правильным обсудить все вопросы, связанные с учебниками как готовящиеся к выпуску в 2019 году, так и учебники ранее изданные. В ходе презентации учебников будут выслушаны и учтены мнения депутатов до начала работы Республиканской комиссии. В работе также примут участие эксперты, все издательства и СМИ», - говорится в сообщении.
Фото: Казинформ
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