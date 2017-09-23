В Актобе строители обнаружили водопровод вековой давности

Его нашли во время ремонта сетей возле железнодорожного вокзала. Трубы пролегают под перроном и состоят из кусков, которые легко собираются, отмечают строители. Уникальную находку решили передать в музей. По словам историков, первая железная дорога в Актобе появилась в 1905 году, предположительно, именно тогда был проложен деревянный водопровод.





Местные археологи и историки передали фото российским коллегам, которые дадут свою экспертную оценку.





- Мы здесь меняем водопровод для заправки вагонов, и такие трубы раскопали впервые. Они лежали на глубине 2,5 метра, собираются и разбираются, как конструктор. Наверное, их прокладывали еще до войны. После войны применяли уже чугунные. Часть трубы отдадим в областной музей, - сказал бригадир строительной компании Арман Темиралин.



