В Актобе строители обнаружили водопровод вековой давности
23 сентября 2017, 14:24
Местные археологи и историки передали фото российским коллегам, которые дадут свою экспертную оценку.
Водопровод нашли во время ремонта сетей возле железнодорожного вокзала, передает Хабар24.
Его нашли во время ремонта сетей возле железнодорожного вокзала. Трубы пролегают под перроном и состоят из кусков, которые легко собираются, отмечают строители. Уникальную находку решили передать в музей. По словам историков, первая железная дорога в Актобе появилась в 1905 году, предположительно, именно тогда был проложен деревянный водопровод.
Местные археологи и историки передали фото российским коллегам, которые дадут свою экспертную оценку.
- Мы здесь меняем водопровод для заправки вагонов, и такие трубы раскопали впервые. Они лежали на глубине 2,5 метра, собираются и разбираются, как конструктор. Наверное, их прокладывали еще до войны. После войны применяли уже чугунные. Часть трубы отдадим в областной музей, - сказал бригадир строительной компании Арман Темиралин.
Фото: Хабар 24
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