В Донецке совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР

ЧП произошло около 11:30 аст на проспекте Мира. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и силовых ведомств самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они оцепили место взрыва.

"Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии", — сказал собеседник агентства.





Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля. Как заявляет ведомство, Тимофееву оказали медицинскую помощь, с ним все в порядке.



