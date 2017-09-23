В Донецке совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР
23 сентября 2017, 14:58
Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля.
В центральной части Донецка прогремел взрыв. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.
ЧП произошло около 11:30 аст на проспекте Мира. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и силовых ведомств самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они оцепили место взрыва.
"Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии", — сказал собеседник агентства.
Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля. Как заявляет ведомство, Тимофееву оказали медицинскую помощь, с ним все в порядке.
Фото: AFP 2017 / Andrey Borodulin
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