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В Донецке совершили покушение на министра доходов и сборов ДНР

23 сентября 2017, 14:58

Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля.

В центральной части Донецка прогремел взрыв. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщает корреспондент РИА Новости.

ЧП произошло около 11:30 аст на проспекте Мира. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и силовых ведомств самопровозглашенной Донецкой народной республики. Они оцепили место взрыва.

"Было два взрыва, совершено покушение на министра доходов и сборов ДНР Тимофеева. Он в критическом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Министерство доходов и сборов подтвердило, что его глава пострадал при подрыве автомобиля. Как заявляет ведомство, Тимофееву оказали медицинскую помощь, с ним все в порядке.

Фото: AFP 2017 / Andrey Borodulin

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