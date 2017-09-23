Польского борца с витринами настигла мгновенная карма

Нарушитель спокойствия, заметив, что прохожий достал мобильный телефон и начал куда-то звонить, заметно занервничал, а потом решил бежать. Он оказался на проезжей части, где его сбила машина, которую злоумышленник не успел увидеть. Автомобиль, закрывавший обзор сбитому мужчине, практически сразу покинул место происшествия.





Борца с витринами доставили в больницу. За уничтожение чужого имущества Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет.