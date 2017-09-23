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Польского борца с витринами настигла мгновенная карма

23 сентября 2017, 15:19

За уничтожение чужого имущества Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет.

В польском городе Люблинец на камеру наблюдения попал 27-летний мужчина, разбивший витрину одного из городских магазинов, а затем набросившийся на случайного прохожего, сообщает Лента.ру.


Нарушитель спокойствия, заметив, что прохожий достал мобильный телефон и начал куда-то звонить, заметно занервничал, а потом решил бежать. Он оказался на проезжей части, где его сбила машина, которую злоумышленник не успел увидеть. Автомобиль, закрывавший обзор сбитому мужчине, практически сразу покинул место происшествия.

Борца с витринами доставили в больницу. За уничтожение чужого имущества Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на пять лет.

Фото: скриншот

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